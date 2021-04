Zidane confirma que Marcelo será mesário, mas garante brasileiro em decisão contra o Chelsea

Titular e capitão da equipe madrilena no empate com os ‘Blues’ em 1 a 1, o experiente jogador deverá ser novamente titular na rodada de volta da semifinal da Liga dos Campeões

EFE/Kiko Huesca Zidane durante partida entre Real Madrid x Chelsea



O treinador Zinedine Zidane confirmou que Marcelo será mesário nas eleições para a Assembleia de Madri, na Espanha, na próxima terça-feira, 4, no mesmo dia em que a delegação do Real Madrid viaja para Londres – na quarta-feira, o time encara o Chelsea, pela rodada de volta da semifinal da Liga dos Campeões. O técnico francês, porém, garantiu que o brasileiro viajará no dia do confronto decisivo. “O Marcelo vai cumprir suas obrigações, mas não vai mudar nada, na quarta-feira estará conosco. Não podemos mudar as obrigações de cada um”, afirmou o treinador francês em entrevista coletiva.

O Real Madrid chegou a pedir para as autoridades espanholas que Marcelo fosse dispensado da obrigação. A liberação, no entanto, não foi aceita, e o lateral esquerdo terá que cumprir o seu dever. Titular e capitão da equipe madrilena no empate com o Chelsea em 1 a 1, o experiente jogador deverá ser novamente titular no time de Zidane. Isso porque Mendy, seu concorrente, segue se recuperando de uma lesão e não possui condições de jogo. Para avançar à final, os Merengues precisam vencer ou conseguir um empate por dois ou mais gols no Stamford Bridge.