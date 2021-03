Zidane exalta atuação de Vinícius Jr. em Real Madrid x Atalanta: ‘Fez a diferença’

O atacante foi importante na classificação do time espanhol para as quartas de final da Liga dos Campeões da Europa

EFE/Juanjo Martín. Vinícius Junior sofreu pênalti de Rafael Tolói em Real Madrid x Atalanta



Zinedine Zidane exaltou o desempenho de Vinícius Júnior na vitória do Real Madrid sobre a Atalanta por 3 a 1, na noite da última terça-feira, 16, pela partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa – o time espanhol acabou avançando no torneio continental. “Eu o vi bem, especialmente no pênalti que sofreu. Sabemos que quando ele recebe a bola e tem espaço com sua velocidade, ele faz a diferença. Pouco a pouco ele está indo bem e sempre quer contribuir com a equipe. Estou feliz pelo pênalti porque foi o 2 a 0 e foi importante”, comentou o treinador francês.

Vinícius Júnior esteve perto de marcar um golaço aos seis minutos do segundo tempo, quando o placar era de 1 a 0 a favor do Real. Ele fez fila na defesa da Atalanta e, cara a cara com o goleiro, chutou para fora. Seis minutos depois, sofreu pênalti do também brasileiro Rafael Tolói, Sergio Ramos cobrou e marcou o segundo. O bom desempenho rendeu elogios também do diretor de relações internacionais do Real, Emilio Butragueño, e disse que o atacante merecia ter feito o golaço que perdeu.

“Vinícius foi muito bom durante todo o jogo. Foi uma jogada excepcional que mereceu terminar em gol e o pênalti foi decisivo na partida. Ele é deslumbrante, tem características que são muito perigosas para um defensor. Ele saiu com muita confiança e é uma pena que ele não tenha marcado um dos gols do ano”, declarou o dirigente e ex-jogador à emissora “Movistar+”.

*Com informações da Agência EFE