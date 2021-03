Hazard sofre 11ª lesão no Real Madrid e vira baixa para decisão na Liga dos Campeões

O belga está fora da partida desta terça-feira, 16, diante da Atalanta, no confronto de volta das oitavas da Liga dos Campeões

Rodrigo Jiménez/EFE Hazard não consegue emplacar uma sequência de jogos no Real Madrid



O treinador Zinédine Zidane informou na manhã desta segunda-feira, 15, que Eden Hazard sofreu a sua 11ª lesão desde que foi contratado pelo Real Madrid e será desfalque na partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, marcada para amanhã, 16, diante da Atalanta, no Estádio Alfredo Di Stéfano, na Espanha – no confronto de ida, o time madrileno venceu os italianos por 1 a 0. De acordo com o técnico, o belga sofreu mais uma contusão muscular e não tem prazo para retornar aos gramados – o clube deve emitir um comunicado nas próximas horas para dar mais informações.

Hazard, na verdade, tinha acabado de voltar de recuperação de uma lesão na perna esquerda, atuando 15 minutos na vitória do Real Madrid diante do Elche, no último sábado, 13, pelo Campeonato Espanhol. O jogador, então, vivia a expectativa de emplacar uma boa sequência, algo que nunca aconteceu na equipe espanhola – em um ano e meio, ele atuou em apenas 36 partidas com a camisa dos ‘Blancos’, registrando 4 gols e 7 assistências, números modestos para um atleta que custou 100 milhões de euros e foi um dos melhores da Copa do Mundo de 2018.