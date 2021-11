Gabigol marca duas vezes, mas Flamengo leva empate no fim e sai de campo na bronca com o VAR

Cariocas não se conformam com a revisão do cartão vermelho do atacante Kayzer, que depois fez um dos gols do Furacão na Arena da Baixada

Vinicius do Prado/Agência F8/Estadão Conteúdo Jogadores do Athletico-PR comemoram o gol de Bissoli nos acréscimos



Em sua tentativa de vingar a eliminação na Copa do Brasil, o Flamengo visitou o Athletico-PR na Arena da Baixada, nesta terça-feira, 2, e quase conseguiu derrotar o seu último algoz. Depois de abrir 2 a 0, com dois gols do artilheiro Gabigol no primeiro tempo — que encerrou jejum de nove jogos —, o Rubro-Negro viu o adversário crescer na segunda etapa e buscar o empate. O gol que selou o placar de 2 a 2 foi marcado por Bissoli no finalzinho da partida. O tropeço diminuiu consideravelmente as chances de o Fla conquistar o tricampeonato brasileiro. O time comandado por Renato Gaúcho está a nove pontos do Atlético-MG, embora com um jogo a menos.

O Flamengo saiu de campo revoltado com o VAR, que recomendou a retirada de um vermelho para o atacante Kayzer. Após rever no monitor a forte disputa do jogador do Furacão com o zagueiro Léo Pereira, o árbitro Marielson Alves da Silva trocou o vermelho por uma amarelo. “Brincadeira”, protestou o flamenguista Bruno Henrique. Mantido em campo, Kayzer fez o primeiro gol do Athletico aos 18 minutos do segundo tempo. Os ânimos ainda se acirraram no fim da partida, quando o técnico atleticano Alberto Valentim não gostou de ver seu comandado Marcinho abraçado a Gabigol. Ele os separou, e a confusão foi formada. Jogadores, membros das duas comissões técnicas e até dirigentes se envolveram no bate-boca, que começou no campo e terminou no vestiário.