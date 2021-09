Gabigol sugere contratação de Neymar pelo Flamengo: ‘Esperando você’

Troca de mensagens começou após o camisa 10 da Seleção Brasileira desejar boa sorte para o jogador rubro-negro

EFE/FERNANDO BIZERRA JR Gabigol e Neymar jogam juntos pela Seleção Brasileira



O atacante Gabriel Barbosa, do Flamengo, e o camisa 10 da Seleção Brasileira, Neymar, causaram nas redes sociais na noite de quarta-feira, 23. Tudo começou quando o jogador rubro-negro comemorou a presença de público no Maracanã em partida contra o Barcelona de Guayaquil, pela Copa Libertadores da América 2021. “Noite de Libertadores, noite de Maracanã… meu Rio de Janeiro fica diferente demais, que clima”, escreveu Gabigol. Neymar aproveitou a oportunidade e desejou boa sorte para o amigo. O atacante do Flamengo não perdeu tempo e sugeriu uma contração: “Esperando você”. Neymar entrou na brincadeira e rebateu: “Já pensou?”. Na sequência, Gabriel respondeu: Todo mundo já imagina.. Maraca lotado, semi de liberta.. RJ pegando fogo, aquele clima”. Os torcedores apoiaram a ideia. “Ainda vou viver para ver isso”, disse um. “Assim vocês acabam com o coração do flamenguista”, apontou outro. “Só de pensar isso já até chorei”, completou mais um.

Confira a troca de mensagens entre os jogadores:

Já pensou? 👀🤣 — Neymar Jr (@neymarjr) September 23, 2021