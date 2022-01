Atlético Mineiro anuncia contratação de Godín

Novo jogador do Galo fez fama no futebol europeu, defendendo a camisa de Atlético de Madrid, além dos mais de 150 jogos com a seleção do Uruguai

AFP PHOTO / EITAN ABRAMOVICH Diego Godín foi zagueiro e capitão da seleção uruguaia



Com a transferência de Júnior Alonso para o futebol russo, o Atlético Mineiro agiu rápido no mercado e já definiu o seu novo xerife. Trata-se do veterano Diego Godín, de 35 de idade, que assinou o contrato até o final da temporada, com possibilidade de renovação. Godín fez fama no futebol europeu defendendo a camisa de Atlético de Madrid, da Espanha, por nove temporadas. Sem contar os mais de 150 jogos com a seleção do Uruguai, incluindo as últimas três Copas do Mundo e o título da Copa América de 2011. Ainda sem pressa para definir um técnico, o Galo estreia no estadual no próximo dia 26, contra o Vila Nova, fora de casa.

*Com informações do repórter Pedro Marques