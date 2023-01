Gilson Kleina é o novo técnico da Portuguesa

Treinador assume a vaga de Mazola Júnior, demitido após uma sequência de resultados negativos no Campeonato Paulista

Alê Frata/Estadão Conteúdo Gilson Kleina coleciona passagens pela Ponte Preta



A Portuguesa anunciou nesta terça-feira, 31, que Gilson Kleina será o novo técnico do time profissional. Experiente, o profissional de 54 anos chega para assumir a vaga de Mazola Júnior, demitido após uma sequência de resultados negativos no Campeonato Paulista. Colecionado passagens por Palmeiras, Bahia, Coritiba, Ponte Preta e outros grandes clubes do cenário nacional, Kleina estava sem clube desde o fim do ano passado, quando foi demitido do Brusque após o rebaixamento para a Série C do Brasileirão. Agora, ele terá a missão de deixar a Lusa na elite do futebol estadual. Atualmente na zona de rebaixamento, o time lusitano soma apenas 4 pontos em cinco rodadas e vive uma situação delicada. O próximo compromisso da equipe será diante da Inter de Limeira, no domingo, 5, no Canindé. Lanterna do Grupo D, a Portuguesa e está atrás de Santo André (10), Palmeiras (8) e São Bernardo (8).