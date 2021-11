Goiás vence o Guarani fora de casa e garante retorno à Série A do Brasileirão

Com o resultado, equipe se junta ao Botafogo e ao Coritiba como times que se carimbaram o retorno à elite do futebol brasileiro; última vaga será decidida entre Avaí, CRB, CSA e o próprio Guarani

EDUARDO CARMIM/AGÊNCIA O DIA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO O Goiás foi a terceira equipe a garantir o retorno à elite do futebol brasileiro



O Goiás está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro, um ano após sua queda. O acesso veio nesta segunda-feira à noite com a vitória sobre o Guarani, por 2 a 0em Campinas, pela 37.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto era o mais aguardado da penúltima rodada. A vitória deixou o Goiás na terceira posição, agora com 64 pontos, não podendo ser mais ultrapassado pelo CRB (5º, com 60 pontos) e que só poderá chegar a 63 na última rodada. Assim, os goianos se juntam ao campeão Botafogo e ao vice-líder Coritiba, que também já garantiram o acesso. Já o Guarani se complicou, mas ainda tem chances matemáticas de acesso. Os paulistas caíram para o sétimo lugar, com 59 pontos. Para subir à Série A, terá que vencer o campeão Botafogo, no Rio de Janeiro, na última rodada, e ainda contar com tropeços dos rivais Avaí (4.º), CRB (5.º) e CSA (6.º). O Guarani volta a campo pela 38ª e última rodada no domingo, quando visitará o Botafogo, às 16 horas, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Já o Goiás, no mesmo dia e horário, receberá o Brusque em Goiânia.

*Com informações do Estadão Conteúdo