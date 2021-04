Gol de Arrascaeta é eleito o mais bonito da 1ª rodada da fase de grupos da Libertadores; assista

A Conmebol classificou a pintura do meio-campista do Flamengo na partida diante do Vélez Sársfield como ‘uma definição espetacular que valeu o triunfo’

EFE/Juan Mabromata De Arrascaeta comemorando gol do Flamengo contra o Vélez



A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) revelou na manhã desta segunda-feira, 26, que o golaço de Giorgian De Arrascaeta, do Flamengo, diante do Vélez Sársfield (ARG), foi eleito o mais bonito da primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. “Uma definição espetacular que valeu o triunfo”, classificou a entidade, que promoveu a votação popular através do seu site nos últimos dias. O uruguaio, de fato, decidiu a partida com o chute de fora da área, marcando o último tento do Rubro-Negro na vitória por 3 a 2 sobre os argentinos. Relembre abaixo.

Depois da vitória contra o Vélez Sársfield, o time de Rogério Ceni voltou a campo no último sábado, 24, quando ganhou do Volta Redonda por 2 a 1 e faturou a Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. Agora, o Flamengo se prepara para o duelo desta terça-feira, 27, diante do Unión La Calera (CHI), no Maracanã, válido pela segunda rodada da Libertadores. Líder do Grupo G, o Rubro-Negro soma três pontos na competição, dois a mais que a LDU (EQU) e o time chileno. Com nenhum, a equipe argentina completa a chave.