Grêmio anuncia a contratação de Falcão para o time de futebol 7

A lenda do futsal defenderá as cores do Tricolor gaúcho; entenda

Reprodução/Grêmio Falcão é um dos melhores jogadores da história do futsal



O Grêmio oficializou, na tarde desta quarta-feira, 28, a contratação de Falcão para o seu time de futebol de 7. Através das redes sociais, o clube gaúcho anunciou que o “Rei das Quadras” será o reforço para a temporada 2020. Desta forma, o atleta de 43 anos troca a modalidade futsal para vestir a camisa 12 do Tricolor no futebol 7 nas disputas das competições oficiais Fut7 Nacional (Campeonato Brasileiro) e da Liga das Américas (Libertadores da América).

Lenda do futsal, Falcão é um dos maiores nomes do esporte moderno, contabilizando 401 gols na história da Seleção Brasileira e consagrando-se como o maior artilheiro mundial de todas as seleções de esportes ligados ao futebol. Como profissional do futsal, foram mais de 3 mil gols na carreira, além de ter sido eleito por 4 vezes o melhor jogador do mundo. Entre os principais títulos conquistados na sua trajetória, estão a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, em 2007, e o bicampeonato mundial com a Seleção Brasileira, em 2012.

A chegada de Falcão ao “Imortal” está prevista para acontecer na próxima sexta-feira, 30. Ele conhecerá as instalações do clube e fará uma visita ao estádio do Grêmio. Uma entrevista coletiva do atleta será realizada no CT Grêmio Futebol 7, na Zona Sul de Porto Alegre, às 15h.