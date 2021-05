São Paulo x Palmeiras: Raphael Claus apita partida decisiva do Paulistão

Trio de arbitragem ainda terá os assistentes Daniel Paulo Ziolli e Neuza Ines Back, e Thiago Luis Scarascati como quarto árbitro

César Greco/ Agência Palmeiras Raphael Claus apitará a partida decisão do Choque-Rei



A Federação Paulista de Futebol – FPF definiu nesta sexta-feira, 21, a arbitragem para o jogo de volta da final do Campeonato Paulista A1, entre São Paulo e Palmeiras. O jogo de ida desta quinta terminou em 0 a 0 no Allianz Parque e a decisão acontece às 16h (horário de Brasília), no próximo domingo, dia 23, no Morumbi. Experiente, o árbitro Raphael Claus foi o escolhido para comandar a partida, ao lado dos assistentes Daniel Paulo Ziolli e Neuza Ines Back. O quarto árbitro será Thiago Luis Scarascati. Na cabine do VAR o comando ficará nas mãos de Márcio Henrique de Gois e Herman Brumel Vani. Raphael Claus tem 41 anos e participou do Choque-Rei da primeira fase, que terminou com vitória do Tricolor Paulista por 1 a 0, gol de Pablo.