Pia Sundhage convoca seleção brasileira para últimos amistosos antes das Olimpíadas; veja lista

Principal ausência foi da atacante Cristiane, do Santos, que é a maior artilheira da história dos Jogos Olímpicos

Reprodução/ twitter @dibradoras Pia Sundhage faz sua quarta convocação da seleção feminina em 2021



Na tarde desta sexta-feira, 21, a técnica da seleção brasileira feminina, Pia Sundhage, convocou 25 atletas para a disputa da última Data Fifa antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio. As jogadoras enfrentam a Rússia no dia 11 de junho e o Canadá no dia 14, e ambas as partidas serão disputadas em Cartagena, na Espanha, às 16h (horário de Brasília). A principal ausência da lista foi Cristiane, do Santos. A atacante é a maior artilheira da história das Olimpíadas e viveu altos e baixos nos últimos anos. Como prévia de uma lista para Tóquio, Pia respondeu na entrevista coletiva que é “muito difícil” que um outro nome apareça entre as relacionadas até o começo da disputa, em agosto. Essa é a quarta convocação de Pia em 2021. Em janeiro, a seleção feminina participou do período de treinamentos em Viamão, no Rio Grande do Sul. Um mês depois, a Canarinho enfrentou as seleções da Argentina, Estados Unidos e Canadá no Torneio She Believes, em Orlando, nos EUA. Já em abril, a técnica sueca promoveu um período de treinamentos na Granja Comary, em Teresópolis.

Confira abaixo a lista das convocadas para os amistosos:

Goleiras

Aline Reis (Tenerife), Bárbara (Avaí/Kindermann), Letícia (Benfica)

Defensoras

Rafaelle (Palmeiras), Bruna Benites (Internacional), Erika (Corinthians), Poliana (Corinthians), Letícia (Frankfurt), Tamires (Corinthians), Jucinara (Levante), Giovana Crivellari (Corinthians)

Meio-campistas



Formiga (PSG), Júlia Bianchi (Palmeiras), Andressinha (Corinthians), Angelina (OL Reign), Duda (São Paulo), Adriana (Corinthians), Ary Borges (Palmeiras), Marta (Orlando Pride)

Atacantes

Bia Zaneratto (Palmeiras), Andressa Alves (Roma), Geyse (Madrid CFC), Ludmilla (Atlético de Madrid), Debinha (North Carolina), Giovana (Barcelona)