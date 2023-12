Grêmio renova contrato de Renato Gaúcho até o fim de 2024

Imortal renova vínculo de seu maior ídolo e esfria rumores de uma possível ida do técnico para a seleção brasileira

Foto: EVERTON SILVEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Renato Gaúcho durante partida do Grêmio no Brasileirão



O Grêmio encerrou uma novela neste sábado, 30, ao renovar o contrato do treinador Renato Portaluppi até o fim de 2024. Em vídeo divulgo nas redes sociais, o Imortal exaltou o maior ídolo de sua história e esfriou os rumores de uma possível ida do técnico para a seleção brasileira – as especulações aumentaram após o italiano Carlo Ancelotti, cotado pela CBF, renovar com o Real Madrid. “Ídolo do campo à casamata, ele foi personagem de muitas das nossas principais conquistas. Sob seu comando, nunca terminamos um Brasileirão fora da disputa da Libertadores – e lá estaremos, juntos novamente. Com Portaluppi mais uma vez, prontos para fazer história!”, comemorou o Tricolor. Pela equipe de Porto Alegre, o comandante já conquistou nove títulos, sendo eles: Copa do Brasil (2016), Copa Libertadores (2017), Recopa Sul-Americana (2018), Campeonato Gaúcho (2018, 2019, 2020 e 2023) e Recopa Gaúcha (2019 e 2023).