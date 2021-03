Grêmio vence novamente o Ayacucho e avança na Libertadores com agregado de 8 a 2

No jogo de volta desta terça-feira, Ferreirinha e Ricardo Viana marcaram os gols da vitória do Grêmio por 2 a 1

Reprodução/ Twitter Grêmio se classificou após fazer 6 a 1 no jogo de ida



Na noite desta terça-feira, 16, o Ayacucho recebeu o Grêmio pelo jogo de volta da segunda fase da Copa Libertadores e perdeu de 2 a 1, deixando escapar a chance de avançar na competição. No agregado, a equipe brasileira venceu por 8 a 2 e enfrentará o Independiente del Vale, que venceu o Unión Española num agregado de 5 a 3. Na partida desta noite, quem abriu o placar foram os donos da casa com Sosa, aos 40 minutos do primeiro tempo. Um minuto depois, Ferreirinha deixou o dele após um chute no canto esquerdo do goleiro Espinoza. No final do jogo, Ricardo Viana marcou o gol da virada para os brasileiros, aos 42 minutos. O Grêmio se junta ao Santos, que também passou após vencer o Deportivo Lara por 3 a 2 no agregado.