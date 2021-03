Santos empata com Deportivo Lara, mas avança para a próxima fase da Libertadores

Soteldo marcou de falta na partida que terminou em 1 a 1; o placar agregado terminou em 3 a 2 para a equipe brasileira

Reprodução/ Twitter Soteldo marcou um belo gol de falta no jogo



O Santos avançou de fase na Copa Libertadores da América 2021. A equipe de Ariel Holan empatou com o Deportivo Lara na noite desta terça-feira, 16, na Venezuela, por 1 a 1. A partida de ida tinha terminado em 2 a 1 para a equipe santista, na Vila Belmiro, e o agregado terminou em 3 a 2. O resultado coloca o Santos na terceira fase da competição, no caminho do vencedor do duelo entre Universidad de Chile e San Lorenzo, que empataram em 1 a 1 o jogo de ida e decidem a vaga nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília). Se passar dessa fase, o time se classifica para a fase de grupos.

Sem Marinho e Kaio Jorge, que não viajaram para a Venezuela, o Santos não encontrou muitas dificuldades no primeiro tempo e abriu o placar aos 37 minutos com Soteldo, que acertou um belo chute no ângulo do goleiro Curiel em cobrança de falta perfeita. O Deportivo tentou ser mais ofensivo na segunda etapa para buscar o resultado e empatou o jogo aos 17 minutos com Anzola. O jogo ficou mais morno nos minutos seguintes, mas voltou a esquentar aos 39 minutos quando Darwin Gómez chutou cruzado e obrigou João Paulo a fazer uma defesa com os pés. Aos 41, Pará ainda tentou um chute no cantinho, mas a bola passou rente à trave.