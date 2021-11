Grêmio vence o Fluminense por 1 a 0 e respira no Campeonato Brasileiro

Ainda em 19º lugar, o Tricolor Gaúcho somou pontos e está há seis do Santos, primeiro time fora do Z4

LUCAS KLOSS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Diego Souza marcou o único gol da partida



O Grêmio conseguiu dar um respiro no Campeonato Brasileiro. Depois de quatro derrotas seguidas, a equipe de Vagner Mancini venceu o Fluminense por 1 a 0, na Arena vazia, e em 19º na tabela chegou para 29 pontos, seis atrás do Santos que é o primeiro time fora do Z4. O Tricolor das Laranjeiras, no entanto, está em 8º com 42 pontos. A partida foi bem morna no primeiro tempo e teve mais emoção na segunda etapa. Aos 11 minutos o Fluminense abriu o placar com Caio Paulista, mas o lance foi anulado por impedimento. Como resposta, aos 16, em cruzamento na área de Matheus Sarará, Diego Souza se adiantou à defesa e cabeceou para o fundo das redes, abrindo o placar.

Em contra-ataque rápido pela esquerda, Douglas Costa teve a chance de definir o placar aos 28 minutos, mas o goleiro Marcos Felipe fez uma grande defesa. O Fluminense ainda tentou empatar o jogo, mas não foi efetivo e a partida terminou 1 a 0 para os donos da casa. Na próxima rodada, o Tricolor Gaúcho enfrenta o América-MG, fora de casa, no sábado dia 13 às 18h30 (horário de Brasília). O Fluminense faz o confronto contra o Palmeiras no domingo, dia 14, às 18h15.