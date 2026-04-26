Grêmio x Coritiba: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Grêmio e Coritiba se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (26), às xxx, no xxx; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA Lance da partida entre Gremio e Internacional disputada na noite deste domingo, no Estádio Beira-Rio, em partida valida pelo Campeonato Gaúcho 2026.



Grêmio e Coritiba se enfrentam neste domingo (26), às 16h, na Arena em Porto Alegre, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O duelo acontece pela 13ª rodada da competição e coloca frente a frente duas equipes em momentos similares no campeonato.

O Grêmio ocupa atualmente a 16ª colocação, com 13 pontos, e busca se recuperar no campeonato após uma sequência negativa de seis jogos. Do outro lado, o Coritiba aparece em 7 lugar, soma 19 pontos e tenta manter emendar a segunda vitória seguida na competição.

Onde assistir Grêmio x Coritiba ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela TV Globo, ge TV e Premiere.

O confronto é importante para a sequência das duas equipes, de um lado, o Grêmio quer se afastar da zona de rebaixamento, já o Coritiba, mira o G-4.