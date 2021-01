Grêmio x Flamengo: Rogério Ceni tem dois desfalques confirmados em partida do Brasileiro

O Rubro-Negro, por outro lado, confirmou o retorno do atacante Bruno Henrique; veja provável escalação

Foto: ANDERSON PAPEL/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Rogério Ceni orienta jogadores durante partida do Flamengo



O Flamengo divulgou nesta quarta-feira, 27, a lista de relacionados para o embate diante do Grêmio, marcado para amanhã, fora de casa, e válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Buscando a vitória para se aproximar do líder Internacional, o treinador Rogério Ceni não poderá contar mais uma vez com o goleiro Diego Alves e o zagueiro Rodrigo Caio, que ainda se recuperam de lesões na coxa. O arqueiro não atua pelo Rubro-Negro está lesionado desde 26 de dezembro, no empate sem gols com o Fortaleza. Já o defensor se machucou na partida contra o Palmeiras, na última quinta-feira.

Com essas ausências, Rogério Ceni tende a não alterar a escalação do sistema defensivo do Flamengo para encarar o time gaúcho. Assim, Hugo Souza deve ser novamente o goleiro titular. E a zaga será composta por Gustavo Henrique e o volante Willian Arão, que vem sendo improvisação na posição. Apesar de estarem na mira de clubes do futebol árabe, o meia Everton Ribeiro e o atacante Michael foram relacionados e viajam para Porto Alegre. E Bruno Henrique, livre de suspensão, retorna ao time e deve ser a única novidade da escalação.

Com isso, o Flamengo deve entrar em campo nesta quinta-feira com: Hugo Souza; Isla, Arão, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Diego, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol. O Flamengo ocupa o quarto lugar no Brasileirão, com 55 pontos, e assumirá a vice-liderança em caso de vitória, ficando a quatro do primeiro colocado Internacional.

Confira os relacionados para a partida contra o Grêmio. #CRF pic.twitter.com/Rj9ykvAdRj — Flamengo (@Flamengo) January 27, 2021

*Com informações do Estadão Conteúdo