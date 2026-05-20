Grêmio x Palestino: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Grêmio e Palestino enfrentam pelo Copa Sul-americana nesta quarta-feira (20), às 21h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre

LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA RS - FUTEBOL/CAMPEONATO BRASILEIRO 2026/GREMIO x CORITIBA - ESPORTES - Lance da partida entre Grêmio e Coritiba disputada na tarde deste domingo, na Arena do Grêmio, em partida valida pela Campeonato Brasileiro 2026.



Grêmio e Palestino se enfrentam nesta quarta-feira (20), às 21h, na Arena do Grêmio, em partida válida pela volta da quinta rodada da Copa Sul-Americana.

O Grêmio é o atual segundo colocado do Grupo F com 7 pontos, conquistados em duas vitórias, um empate e uma derrota. Já o Palestino, ocupa a quarta posição da competição, com dois pontos oriundos de dois empates. Time ainda não venceu na competição e não tem mais chances de avançar.

Onde assistir Grêmio x Palestino ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela Paramount+.