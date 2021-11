Grupo Globo demite narrador Linhares Jr. após 13 anos 

Através das redes sociais, o locutor confirmou a notícia, recebendo palavras de consolo de amigos e fãs

Reprodução/Instagram/@linharesjroficial Linhares Jr. foi demitido pelo Grupo Globo



O Grupo Globo decidiu, na última terça-feira, 16, demitir o narrador Linhares Júnior, que estava na emissora há treze anos. Através das redes sociais, o locutor confirmou a notícia, recebendo palavras de consolo de amigos e fãs. “Olá amigos! Apenas para informar, não faço mais parte de Grupo Globo! Fui demitido na terça-feira! Vida que segue! Abraços! Obrigado a todos pelo carinho de sempre!”, escreveu, em sua conta no Twitter, o profissional, desligado justamente no ano em que o SporTV, canal esportivo do grupo, completa trinta anos de existência.