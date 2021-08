Brasil é derrotado nos pênaltis pela Suíça na estreia da Copa do Mundo de futebol de areia

Após um empate em 5 a 5 e a manutenção da igualdade na prorrogação, a seleção brasileira foi superada na decisão por pênaltis, perdendo por 4 a 3, em confronto válido pelo Grupo C

Reprodução/TV Globo O Brasil perdeu para a Suíça na estreia da Copa do Mundo de futebol de praia



O Brasil foi derrotado pela Suíça na estreia da Copa do Mundo de futebol de areia, nesta sexta-feira, 20, no Luzhniki Stadium, em Moscou, na Rússia. Após um empate em 5 a 5 e a manutenção da igualdade na prorrogação, a seleção brasileira foi superada na decisão por pênaltis, perdendo por 4 a 3, em confronto válido pelo Grupo C. Desta forma, os suíços somam 2 pontos, enquanto os brasileiros ficam com apenas 1 – na modalidade, a pontuação é dividida quando o jogo não é decidido no tempo regulamentar. Buscando o hexacampeonato mundial, a Canarinho volta a entrar em quadra no próximo domingo, 22, a partir das 16 horas (de Brasília), contra El Salvador. Uma vitória é fundamental para o time nacional.

Edson Hulk, Lucão e Zé Lucas (três vezes) foram os responsáveis por marcar para o Brasil, que mesmo tratado como favorito, não teve vida fácil contra os suíços. Em confronto equilibrado, a seleção brasileira chegou a abrir dois gols de vantagem no terceiro tempo, mas viu os europeus empatarem a um minuto do apito final. Na prorrogação de três minutos, a igualdade se manteve em um jogo muito tenso. Já nas penalidades, o goleiro Rafa Padilha até chegou a defender uma cobrança, mas Antonio e Rodrigo desperdiçaram suas batidas. No Grupo C ao lado de Suíça, El Salvador e Belarus, o Brasil precisa ficar entre os dois melhores para ir às quartas de final do torneio disputado na Rússia.