‘Hoje em dia, o patrocínio não se resume só em imprimir o logotipo na camisa do clube’

Thairo Arruda, CEO do Botafogo, participou do programa Bate Pronto, da Jovem Pan

Jovem Pan News Thairo Arruda, CEO do Botafogo (à esq.) fala com o jornalista Pedro Marques durante o Bate-Pronto



No dia 6 de março, a Jovem Pan realizou uma rápida entrevista com o CEO do Botafogo, Thairo Arruda, durante o programa Bate Pronto. Ao longo da entrevista, ele falou sobre os planos e expectativas do clube para 2024, a participação do Botafogo na pré-Libertadores, possíveis novas contratações e a parceria com as marcas. Quando questionado sobre a importância do patrocínio entre Botafogo e Parimatch, o CEO ressaltou o quanto a parceria foi fundamental na trajetória da SAF no ano passado. O patrocínio — o terceiro maior do Brasil e o maior na história do clube — não só ajudou financeiramente, mas também por causa da forma como a Parimatch se envolve com o Alvinegro.

Ainda falando sobre patrocínios, o CEO enfatizou que a parceria com outras empresas pode melhorar a imagem do clube, aumentando o seu valor e reconhecimento. “O patrocínio vai além da simples marca na camisa. É muito mais.” Arruda sublinhou a visão estratégica por trás da parceria com marcas de prestígio como a Parimatch, enfatizando os benefícios mútuos para ambas as partes. Este tipo de colaboração dá mais oportunidades ao clube de trazer uma nova experiência: “Trata-se de uma sinergia total, que cria uma série de ativações e novas experiências criativas. Por exemplo, quando apresentamos a nossa quarta camisa, que foi criada em conjunto com o patrocinador, isso foi extraordinário”. O CEO do Botafogo compartilhou que nunca tinha visto uma relação tão boa entre patrocinador e clube como a deles.

Só para lembrar, a apresentação oficial da quarta camisa trouxe uma nova experiência para os fãs do futebol brasileiro, que tiveram a grande oportunidade de ficar frente a frente com seus jogadores favoritos e curtir uma grande festa no Estádio Nilton Santos, um show com artistas locais, brindes e muito mais.

Sobre a Parimatch

