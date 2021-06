Copa América: Messi termina fase de grupos como artilheiro e principal garçom 

Com três bolas na rede e dois passes para os companheiros, o craque da Albicelste é isolado o maior goleador da competição e está empatado com Neymar, do Brasil, como principal assistente

EFE/Raúl Martínez Messi deu show na vitória da Argentina sobre a Bolívia pela Copa América



Lionel Messi foi o grande destaque da fase de grupos da Copa América, que terminou na última segunda-feira, 28, com a vitória da Argentina sobre a Bolívia, além do triunfo do Uruguai diante do Paraguai, ambas partidas válidas pela chave A. Com três gols marcados e duas assistências para os companheiros, o craque da Albicelste é isolado o maior artilheiro da competição e está empatado com Neymar, do Brasil, como principal garçom. Desta forma, o atacante do Barcelona participou diretamente de cinco dos sete tentos feitos pela seleção argentina.

Messi balançou as redes no empate em 1 a 1 com o Chile, anotando um lindo gol de falta, e duas vezes contra a seleção boliviana, quando converteu uma penalidade e encobriu o goleiro fazendo uma pintura. Ainda diante da Bolívia, ele serviu Pau Gómez para abrir o placar da goleada. Já contra o Uruguai, o camisa 10 deu o passe para Guido Rodríguez marcar o tento da vitória. Agora, o astro volta a concentrar suas atenções no Equador, adversário das quartas de final. A partida está marcada para o próximo sábado, 3, no Estádio Olímpico, em Goiânia.

Lista de artilheiros