Pesquisa da Fifa mostra que 63,7% dos torcedores aprovam Copa do Mundo a cada 2 anos

A Fifa publicou nesta sexta-feira, 17, os resultados de uma pesquisa ampliada sobre a frequência das Copas do Mundo, indicando que 63,7% dos torcedores consultados gostariam que o torneio acontecesse com mais assiduidade. De acordo com os dados divulgados, o maior apoio à ideia partiu de Ásia e África, com 66% e 76%, respectivamente. Já entre países, a Turquia apresentou maior receptividade às mudanças, em 87%, seguida por Índia e África do Sul, ambas com 85%.

A Europa foi o continente que apresentou menor sinal de aprovação ao projeto de reduzir a periocidade da Copa, com 48%. Entre países, os índices mais baixos são de Inglaterra, Alemanha e França, com 53%, 50% e 42%, respectivamente. Os resultados da pesquisa serão apresentados nesta segunda-feira, na próxima reunião de cúpula da Fifa, em que participarão todas as federações nacionais e confederações continentais filiadas.

