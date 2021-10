Renato Gaúcho detona arbitragem após empate do Flamengo: ‘O VAR apita jogos’

O treinador do Rubro-Negro reclamou, principalmente, de um pênalti não marcado no atacante Vitinho

DENNY CESARE/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Renato Gaúcho reclamou da arbitragem após o empate em 0 a 0 com o Cuiabá



Renato Gaúcho ficou enfurecido com a arbitragem no empate do Flamengo com o Cuiabá em 0 a 0, em pleno Maracanã, na noite do último domingo, 17, pelo Campeonato Brasileiro. O treinador reclamou, principalmente, de um pênalti não marcado no atacante Vitinho. Segundo o técnico, o lance deveria ter sido revisado pelo árbitro de vídeo. “Fica difícil. Eu venho falando há muito tempo que o VAR apita os jogos. Não é no jogo de hoje. Eu converso com os árbitros. Em lance duvidoso na área, não é o árbitro do VAR que decide se é pênalti ou não é pênalti. Ele tem que chamar o árbitro do jogo. Eu estava no vestiário vendo o lance do Vitinho. Eu não costumo falar de arbitragem, porque empatamos e vão falar que o Renato está falando da arbitragem. Então, deixo para os especialistas mostrarem o lance e comentarem a cotovelada que o Vitinho tomou no fim do jogo. Se é um lance fora da área, o jogador é expulso. Eu já vi vários jogos que por menos o jogador é expulso. E tem que ser expulso”, esbravejou.

Com o resultado, o segundo colocado Flamengo perdeu a chance de diminuir a diferença para o Atlético-MG, líder do Brasileirão que foi derrotado pelo Atlético-GO na rodada. “É uma equipe que não vai ganhar todos os jogos. Não tem uma equipe nenhuma no mundo que vai ganhar todos os jogos. Todo mundo vai tropeçar. O Atlético-MG tropeçou hoje. Infelizmente nós também. A gente empatou um jogo que poderia reduzir a distância. Um jogo pegado, tentamos de todas as formas, mas infelizmente não conseguimos”, disse o técnico. Com dois jogos a menos que o rival, o Rubro-Negro está atrás em dez pontos.