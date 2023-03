Influenciadora viraliza após expor conversa com homem que desmarcou encontro para ir ao jogo do Flamengo

Interessada em dois homens, a criadora de conteúdo viu um deles desmarcar o encontro para assistir a partida contra o Independiente del Valle, no Maracanã

ALEXANDRE BRUM/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Flamengo foi derrotado pelo Del Valle nos pênaltis e ficou com o vice na Recopa Sul-Americana



A influenciadora Lara Cunha viralizou na manhã desta quinta-feira, 2, ao expor uma conversa nas redes sociais. Interessada em dois homens, a criadora de conteúdo viu um deles desmarcar o encontro para assistir a partida entre Flamengo e Independiente del Valle, no Maracanã, pela decisão da Recopa Sul-Americana. “Muita correria. Olha, gata… Hoje chegou o dia que eu tenho que falar uma parada. Estou indo para o jogo do Flamengo. Infelizmente, não consigo te encontrar antes da meia-noite”, escreveu o flamenguista, que viu o Rubro-Negro ser vice-campeão com uma derrota nas penalidades. No Twitter, Lara ainda comparou este diálogo com do outro “crush”, com quem se encontrou na noite da última terça-feira, 28. “Te busco aí às 20h15 e vamos”, comentou. “Assim vemos que há dois tipos de homens no mundo. Escolham bem, amigas”, concluiu a jovem. Depois, a influenciadora ainda contou que o rapaz com quem saiu era torcedor do Fluminense e fez questão que ele posasse com uma camisa do Tricolor das Laranjeiras. Nos comentários do post, os internautas se dividiram sobre a conduta da garota. Alguns levaram a situação com bom-humor, enquanto outros criticaram Lara. Veja abaixo.