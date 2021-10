Inglaterra suspende quarentena para jogadores brasileiros vacinados convocados para a seleção

Tite poderá contar com os nove atletas que atuam no país e foram chamados para os jogos contra Venezuela, Colômbia e Uruguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022

Reprodução/ Twitter @ManCity Gabriel Jesus e outros oito jogadores que atuam na Inglaterra foram liberados para defenderem a seleção



O governo da Inglaterra suspendeu a quarentena para os atletas que atuam no país e defenderão seleções de países que estão na lista vermelha do Reino Unido da Covid-19. Com isso, os jogadores brasileiros que atuam na Premier League poderão disputar os jogos da próxima Data Fifa, em outubro, quando a Seleção Brasileira disputará três partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Entretanto, segundo o governo inglês, a suspensão só se aplicará aos atletas que estiverem com o ciclo vacinal completo. Para os duelos contra Venezuela, Colômbia e Uruguai, o técnico Tite convocou oito atletas que jogam na Inglaterra: Alison e Fabinho (Liverpool); Ederson e Gabriel Jesus (Manchester City); Emerson (Tottenham); Fred (Manchester United); Thiago Silva (Chelsea) e Raphinha (Leeds). Segundo jornais locais, os atletas deverão permanecer isolados em instalações próximas aos centros de treinamentos de seus clubes, sendo autorizados a sair uma vez por dia para treinar ou disputar jogos oficiais. Com 100% de aproveitamento, a seleção brasileira enfrentará a Venezuela no dia 7, a Colômbia no dia 10 e o Uruguai no dia 14.