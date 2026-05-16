Internaciconal x Vasco: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Internacional e Vasco se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste sábado (16), às 18h30 (de Brasília), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre

JHONY INACIO/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO SP - FUTEBOL/BRASILEIRÃO/CORINTHIANS X INTERNACIONAL - ESPORTES - Alexandro Bernabei, do Internacional, comemora o seu gol diante do Corinthians, durante partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, Série A, realizada na Neo Química Arena, na zona leste de São Paulo (SP), neste domingo, 5 de abril de 2026. 05/04/2026 - Foto: JHONY INACIO/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO



Internacional e Vasco se enfrentam neste sábado (16), às 18h30, no Beira-Rio, em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Internacional é o atual 14ª colocado com 18 pontos, 4 vitória, 6 empates e 5 derrotas. Vai para o jogo vindo de um empate e uma vitória nos últimos jogos. Já o Vasco, está na 8ª posição com 20 pontos. Soma 5 vitórias, cinco empates e cinco derrotas na competição. Nos últimos dois jogos, venceu uma partida e empatou a outra.

As duas equipes avançaram para as oitavas de final da Copa do Brasil durante a semana.

Onde assistir Internacional x Vasco ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela Amazon Prime (streaming).