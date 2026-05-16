Internaciconal x Vasco: onde assistir ao vivo, horário e transmissão
Internacional e Vasco se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste sábado (16), às 18h30 (de Brasília), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre
Internacional e Vasco se enfrentam neste sábado (16), às 18h30, no Beira-Rio, em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O Internacional é o atual 14ª colocado com 18 pontos, 4 vitória, 6 empates e 5 derrotas. Vai para o jogo vindo de um empate e uma vitória nos últimos jogos. Já o Vasco, está na 8ª posição com 20 pontos. Soma 5 vitórias, cinco empates e cinco derrotas na competição. Nos últimos dois jogos, venceu uma partida e empatou a outra.
As duas equipes avançaram para as oitavas de final da Copa do Brasil durante a semana.
Onde assistir Internacional x Vasco ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pela Amazon Prime (streaming).
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