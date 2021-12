Internacional anuncia Alexander ‘Cacique’ Medina como novo técnico

O treinador de 43 anos estava no Talleres, da Argentina, onde fez campanha histórica em 2021

Reprodução/ Twitter Alexander chega com contrato até dezembro de 2022



O Internacional está de treinador novo para 2022. Na noite desta segunda-feira, 27, o clube anunciou a chegada de Alexander Medina, ex-Talleres, da Argentina. O uruguaio de 43 anos assinou até dezembro de 2022. Conhecido como ‘El Cacique’, Alexander fez sucesso como atacante, principalmente no Nacional, onde atuou entre 2003 e 2005, e 2011 a 2014, sendo tricampeão nacional. Estreou como técnico em 2016 pelo próprio Nacional, ainda na categoria de base, e em 2018 assumiu o time principal. Foi campeão do Torneo Apertura e Torneio Intermédio no mesmo ano. Em 2019 assumiu o comando do Talleres e levou a equipe argentina para a Copa Sul-Americana pela primeira vez na história, foi terceiro no Campeonato Argentino (melhor colocação do clube desde 1977) e chegou à final da Copa Argentina pela primeira vez, perdendo para o Boca Juniors nos pênaltis. A equipe também se classificou para a Libertadores.