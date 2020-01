Internacional anuncia contratação de ex-são-paulino Gabriel Boschilia

Divulgação Boschilia é o novo reforço do Internacional



O Internacional surpreendeu, na tarde desta teça-feira (28), ao anunciar a contratação do meio-campista Gabriel Boschilia. Ex-São Paulo, o armador estava no Monaco, da França, e chega para assinar contrato com o Colorado válido até o final de 2022.

Formado nas categorias de base do Guarani e do Tricolor paulista, Boschilia foi vendido pelo time do Morumbi ao Monaco em 2015. Lá, ele não conseguiu emplacar e acabou sendo emprestado em duas oportunidades para o Standart Liège (Bélgica) e Nantes (França).

Agora, Boschilia tentará se firmar no esquema de Eduardo Coudet, que poderá utilizá-lo tanto aberto pela ponta, quanto mais centralizado, como um legítimo armador.

Como principais conquistas, Boschilia tem no currículo um título do Campeonato Francês e uma taça do Campeonato Belga.