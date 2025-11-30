Jovem Pan > Esportes > Futebol > Internacional anuncia volta de Abel Braga para reta final do Brasileirão

Clube gaúcho tem como missão nessas duas últimas rodadas escapar do rebaixamento, já que se encontra no Z-4; treinador é quem mais dirigiu o Colorado, com 340 jogos oficiais

  • Por Jovem Pan
  • 30/11/2025 11h52
Celso Pupo / Fotoarena / Estadão Conteúdo Abel Braga Internacional anuncia a volta de Abel Braga ao clube para comandar o time na disputa das duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro

Após demitir Ramón Díaz, o Internacional optou por um velho conhecido e anunciou a volta de Abel Braga ao clube para comandar o time na disputa das duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Ele é o técnico que mais dirigiu o Inter (340 jogos oficiais) e fará sua oitava passagem pelo clube (veja o anúncio abaixo).

Abel foi o treinador do Inter na conquista da Libertadores e do Mundial de Clubes, em 2006, e em sua última passagem levou o time ao vice-campeonato do Brasileiro, em 2020. Agora, porém, sua missão está na parte de baixo da tabela. Após a goleada de 5 a 1 sofrida diante do Vasco na sexta-feira (28) e o triunfo do Vitória sobre o Mirassol no sábado (29), o Inter entrou na zona de rebaixamento do Brasileirão.

O novo técnico terá agora dois jogos para evitar o rebaixamento: São Paulo, fora de casa, e Red Bull Bragantino, no Beira-Rio, na última rodada. Abel começa a trabalhar neste domingo (30), ao lado da comissão permanente do clube, já que além de Ramón Diáz também deixaram o clube todos os membros de sua comissão técnica: Emiliano Díaz, Osmar Ferreyra, Bruno Urribarri, Diego Pereira e Juan Romanazzi.

Ramón Díaz chegou a Porto Alegre em setembro e tinha contrato até 2026. Comandou a equipe em 13 partidas, somando três vitórias, cinco empates e cinco derrotas.

Veja o anúncio do Internacional:

 

*Com informações do Estadão Conteúdo
Publicado por Nícolas Robert

