Dudu retorna ao Palmeiras, treina na Academia de Futebol e aguarda negociação com a Fifa

Com o fim do contrato de empréstimo ao Al Duhail, do Catar, o atacante pôde fazer o treinamento com o restante do elenco palmeirense

Reprodução/Twitter/@Palmeiras Dudu está de volta ao Palmeiras



O Palmeiras anunciou na manhã desta quinta-feira, 1º, que o atacante Dudu foi reintegrado ao restante do elenco. Com o fim do contrato de empréstimo ao Al Duhail, do Catar, o ídolo pôde fazer o treinamento na Academia de Futebol com o grupo que bateu o Internacional na noite da última quarta-feira, no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro. Agora, a diretoria palmeirense deverá ir à Fifa para tentar inscrever o atleta antes da reabertura da janela de transferências internacionais, dia 1º de agosto. A expectativa, no entanto, é que a negociação com a entidade máxima do futebol mundial não seja simples.

O Alviverde já planejava contar com a volta de Dudu à Academia de Futebol desde maio, quando o clube do mundo árabe decidiu não exercer o poder de compra do atacante. Com o fim do contrato de empréstimo na última quarta-feira, 30, o atacante fica livre, ao menos, para treinar. Caso a diretoria do Palmeiras não consiga se acertar com a Fifa, o jogador perderá várias partidas do Campeonato Brasileiro e também as oitavas de final da Copa Libertadores da América. Maior artilheiro do clube no século 21, o atleta soma 305 partidas e 70 gols, sendo decisivo nos títulos do Brasileirão (2016 e 2018), além da Copa do Brasil (2015).