Internacional x Flamengo: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pela Libertadores

  • Por Jovem Pan
  • 20/08/2025 19h00
Arte/Jovem Pan Internacional x Flamengo Inter busca forças na torcida para virar o 1x0 no Beira-Rio

Internacional e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (20), em jogo válido pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores da América. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 19h (de Brasília). Além de transmitir a partida em AM 620 e FM 100,9, a JP traz a narração de José Manoel de Barros, comentários de Flávio Prado e reportagem de Guilherme Silva no YouTube.

Confira a transmissão aqui

 

