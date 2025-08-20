Internacional x Flamengo: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pela Libertadores

Arte/Jovem Pan Inter busca forças na torcida para virar o 1x0 no Beira-Rio



Internacional e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (20), em jogo válido pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores da América. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 19h (de Brasília). Além de transmitir a partida em AM 620 e FM 100,9, a JP traz a narração de José Manoel de Barros, comentários de Flávio Prado e reportagem de Guilherme Silva no YouTube.

Confira a transmissão aqui