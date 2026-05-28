Neymar pode ser cortado e substituído? Entenda os prazos para a CBF

Craque de 34 anos sofreu uma lesão muscular na panturrilha direita e sua recuperação levará de duas a três semanas

JOTA ERRE/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Uma ressonância magnética identificou uma lesão muscular de grau dois no camisa 10



Neymar sofreu uma lesão muscular na panturrilha direita e sua recuperação levará de duas a três semanas, informou nesta quinta-feira (28) o médico da Seleção brasileira, Rodrigo Lasmar. Isso coloca em risco a participação do craque na estreia do Brasil na Copa do Mundo contra o Marrocos.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) tem até 24 horas antes da partida de estreia na competição para informar um substituto, se assim desejar. O jogador deve estar presente na pré-lista apresentada à Fifa no dia 11 de maio. A exceção à regra são os goleiros, que podem ser substituídos a qualquer momento da Copa por lesão grave.

O craque, de 34 anos, desfalcará o Brasil nos amistosos contra o Panamá, no domingo (31), no Rio de Janeiro, e contra o Egito, no dia 6 de junho, em Cleveland, nos Estados Unidos, e é improvável que esteja disponível para a estreia da Seleção na Copa do Mundo, no dia 13 de junho.

Uma ressonância magnética “identificou uma lesão muscular de grau dois. Nossa expectativa é que em um prazo de duas ou três semanas esteja liberado”, disse Lasmar no complexo Granja Comary, próximo ao Rio, onde a Seleção iniciou sua concentração para a Copa na quarta-feira (27).

Ele está passando por tratamento intensivo e sua evolução será avaliada diariamente, acrescentou o médico em declaração à imprensa.

Veja os possíveis nomes:

Goleiros: Hugo Souza (Corinthians), Bento (Al-Nassr) e John (Nottingham Forest);

Hugo Souza (Corinthians), Bento (Al-Nassr) e John (Nottingham Forest); Defensores: Carlos Augusto (Inter de Milão), Kaiki Bruno (Cruzeiro), Paulo Henrique (Vasco), Luciano Juba (Bahia), Vitinho (Botafogo), Alexandro Ribeiro (Lille), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Léo Ortiz (Flamengo), Natan (Real Betis), Thiago Silva (Porto) e Vitor Reis (Palmeiras);

Carlos Augusto (Inter de Milão), Kaiki Bruno (Cruzeiro), Paulo Henrique (Vasco), Luciano Juba (Bahia), Vitinho (Botafogo), Alexandro Ribeiro (Lille), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Léo Ortiz (Flamengo), Natan (Real Betis), Thiago Silva (Porto) e Vitor Reis (Palmeiras); Meias: Andreas Pereira (Palmeiras), Andrey Santos (Chelsea), Éderson (Atalanta), Gabriel Sara (Galatasaray), Gerson (Flamengo) e Matheus Pereira (Cruzeiro);

Andreas Pereira (Palmeiras), Andrey Santos (Chelsea), Éderson (Atalanta), Gabriel Sara (Galatasaray), Gerson (Flamengo) e Matheus Pereira (Cruzeiro); Atacantes: Antony (Real Betis), Gabriel Jesus (Arsenal), Igor Jesus (Nottingham Forest), João Pedro (Chelsea), Kaio Jorge (Cruzeiro), Pedro (Flamengo), Richarlison (Tottenham), Samuel Lino (Flamengo).

Amistosos pré-Copa

Antes do embarque para os EUA, o Brasil realizará um amistoso contra o Panamá, no Maracanã, no próximo dia 31. O duelo marca a despedida do elenco da torcida brasileira.

No dia 1º de junho, a delegação viaja para o território americano, onde será disputado o último amistoso antes da Copa, contra o Egito, no estádio Huntington Bank Field, em Cleveland, no dia 6 de junho.

Fase de grupos da Copa

Depois dos dois amistosos, a preparação se volta 100% para a Copa do Mundo. O Brasil estreia na competição em um sábado, dia 13 de junho, às 19h, contra o Marrocos. A partida acontecerá no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey.

O segundo jogo da seleção está marcado para o dia 19, uma sexta-feira, às 21h30, contra o Haiti, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

Já o último jogo da fase de grupos acontecerá no dia 24 de junho, uma quarta-feira, às 19h, contra a Escócia, no Hard Rock Stadium, em Miami.

*Com informações da AFP