Palmeiras x Junior Barranquilla: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Palmeiras e Junior Barranquilla se enfrentam pela última rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores nesta quinta-feira (28), às 19h, no Allianz Parque; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

JOCA DUARTE/MODUSFOCUS/ESTADÃO CONTEÚDO Líder do Campeonato Brasileiro com 38 pontos, o Palmeiras chega embalado após a vitória por 3 a 0 sobre o Flamengo.



Palmeiras e Junior Barranquilla se enfrentam nesta quinta-feira (28), às 19h, no Allianz Parque, em São Paulo, em partida válida pela última rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. O duelo coloca frente a frente duas equipes com objetivos distintos na competição continental.

Líder do Campeonato Brasileiro com 38 pontos, o Palmeiras chega embalado após a vitória por 3 a 0 sobre o Flamengo, no confronto direto entre primeiro e segundo colocados da Série A. A equipe paulista busca confirmar a liderança do grupo na Libertadores e avançar às oitavas de final.

Do outro lado, o Junior Barranquilla já não possui chances de classificação para as oitavas de final da Libertadores, mas ainda mantém vivo o sonho de garantir vaga na Copa Sul-Americana. Para isso, os colombianos precisam vencer fora de casa e torcer por uma vitória do Cerro Porteño sobre o Sporting Cristal.

Onde assistir Palmeiras x Junior Barranquilla ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pela Paramount+, com início às 19h (de Brasília).