Internacional x Flamengo: onde assistir, horário e transmissão

Na última partida do Internacional, o Colorado foi derrotado por 2 a 0 pelo Athletico Paranaense na Arena da Baixada, em Curitiba

Internacional e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 19h30, no Beira-Rio, pela 21ª rodada do Brasileirão.

Na última partida do Internacional, o Colorado foi derrotado por 2 a 0 pelo Athletico Paranaense na Arena da Baixada, em Curitiba, com gols de Leozinho e Viveros, ampliando a sequência de derrotas e deixando a equipe com 21 pontos na 16ª colocação, próxima da zona de rebaixamento. Já o Flamengo empatou em 1 a 1 com o São Paulo no Maracanã: Léo Pereira abriu o placar para o Rubro-Negro, mas Calleri igualou para o Tricolor paulista, mantendo o Fla na segunda posição com 38 pontos, seis atrás do líder Palmeiras.

Onde assistir Internacional x Flamengo ao vivo

A partida será transmitida pelo Prime Video.