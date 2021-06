Internado com Covid-19, ex-goleiro Aranha deixa a UTI e vai para o quarto

A informação foi compartilhada nesta segunda-feira, 14, pela esposa do ex-arqueiro, que agradeceu o apoio recebido por fãs e clubes

Divulgação/Santos Internado com Covid-19, Aranha deixou a UTI e foi transferido para o quarto



O ex-goleiro Aranha, internado devido às complicações provocadas pela Covid-19, deixou a UTI e foi transferido para um quarto do Hospital Samuel Libânio, em Pouso Alegre, em Minas Gerais. A informação foi compartilhada nesta segunda-feira, 14, pela esposa do ex-arqueiro, que agradeceu o apoio recebido por fãs e clubes. Atlético-MG, Ponte Preta, Santos e Palmeiras fizeram uma corrente pelo antigo atleta. “Estamos muito felizes em saber que ele vai continuar se recuperando fora da UTI. Agradecemos, de coração, a todos que incluíram o Aranha em suas orações. Agradecemos a todas as pessoas que torceram por nossa família, neste momento tão difícil, e que oraram para que o Aranha se recuperasse o mais rápido possível”, escreveu.

“Estendemos ainda nossos agradecimentos a toda equipe médica do Hospital Samuel Libânio, de Pouso Alegre, que vem cuidando dele tão bem. Esperamos que nosso Aranha possa em breve voltar para casa. Assim que possível, vamos atualizar vocês. Mais uma vez, agradecemos a todos e fazemos um apelo: usem máscara e cuidem-se. Esta doença é traiçoeira”, completou a mulher, que também precisou ficar internada por causa de sintomas do novo coronavírus. Revelado nas categorias de base da Ponte Preta, Aranha vestiu as cores do time campineiro entre 2000 e 2009. Em seguida, o arqueiro passou por Atlético-MG, onde ganhou o Estadual de 2010, e Santos, participando das conquistas da Copa Libertadores da América (2011), bicampeonato do Paulistão (2011 e 2012) e Recopa Sul-Americana. Em 2015, teve rápida passagem pelo Palmeiras, atuando também no Joinville, retornando para a Macaca e encerrando a carreira no Avaí, em 2018.