Itália x Irlanda do Norte: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Itália e Irlanda do Norte se enfrentam pela repescagem da Copa nesta quinta-feira, às 16h45, em Bergamo; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

Divulgação/FIGC A Itália precisa vencer para continuar sonhando em voltar a disputar uma Copa do Mundo



Itália e Irlanda do Norte se enfrentam nesta quinta-feira, dia 26, às 16h45, na New Balance Arena, casa do Atalanta em Bergamo, em partida válida pela repescagem europeia para a Copa do Mundo de 2026.

A Itália precisa vencer para continuar sonhando em voltar a disputar uma Copa do Mundo, que não joga desde 2014. Já a Irlanda não disputa desde 1986, no México. Quem vencer pega o ganhador de País de Gales e Bósnia na final.

Onde assistir Itália x Irlanda do Norte ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN na TV fechada e pelo aplicativo Disney+, com início da transmissão às 16h45.