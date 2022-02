Jean Pyerre descobre tumor em testículo durante exames em clube turco

Jogador de 23 anos assinou com o Giresunspor no fim de janeiro e voltará ao Brasil para o tratamento

Reprodução/ Twitter Jean Pyerre Jean estava no Grêmio até o fim da temporada 2021



Jean Pyerre anunciou na noite desta quinta-feira, 3, que descobriu a existência de um tumor em um de seus testículos durante os exames no Giresunspor Kulubu, time turco com quem assinou no fim de janeiro. O jogador de 23 anos rescindiu o contrato com o Grêmio no fim da temporada passada e estava na Turquia quando o câncer foi descoberto. “A situação é delicada, mas com grande probabilidade de recuperação. E assim será”, escreveu o jogador em comunicado publicado nas redes sociais. Jean retornará ao Brasil para fazer o tratamento. “Não tenho outra opção para que consiga me recuperar da melhor forma possível e superar esse obstáculo. Agradeço a compreensão de todos que estão passando por esse momento comigo. Vamos vencer mais uma batalha”, completou. Segundo Instituto Nacional do Câncer – INCA, o tumor de testículo corresponde a 5% dos casos totais de câncer entre homens e sua maior incidência é entre os 15 e 50 anos. Em geral é um tumor com grande probabilidade de cura.