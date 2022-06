São Paulo tenta aproveitar crise no Botafogo para conquistar primeira vitória como visitante no Brasileiro

Até o momento, em seis partidas disputadas longe do Morumbi, o time de Rogério Ceni soma cinco empates e uma derrota

DANIEL CARVALHO/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Rogério Ceni e Rafinha conversam durante partida do São Paulo no Morumbi



O São Paulo volta a campo às 16 horas (de Brasília) desta quinta-feira, 16, para enfrentar o Botafogo, no Engenhão, estádio localizado no Rio de Janeiro, pela rodada 12 do Campeonato Brasileiro. Apesar do bom início na competição, o Tricolor tentará aproveitar a crise instaurada no Glorioso para conseguir sua primeira vitória como visitante. Até o momento, em seis partidas disputadas longe do Morumbi, o time de Rogério Ceni soma cinco empates (diante de Red Bull Bragantino, Fortaleza, Corinthians, Avaí e Coritiba) e uma derrota (para o Flamengo).

Na quinta colocação do Brasileiro, o São Paulo contabiliza 18 pontos e pode cola no líder Palmeiras, que tem quatro a mais e enfrenta o Atlético Goianiense, no Allianz Parque, também nesta quinta-feira. A expectativa é que o treinador Rogério Ceni coloque em campo um time como: Jandrei; Arboleda, Miranda (Diego Costa) e Léo; Rafinha, Wellington, Igor Gomes, Rodrigo Nestor e Patrick (Pablo Maia ou Gabriel Neves); Luciano (Eder) e Jonathan Calleri. Com o departamento médico lotado, o Tricolor não conta com Gabriel Sara, Talles Costa, Alisson, Caio, Nikão, Andres Colorado, Luan e Moreira.

O Botafogo, por sua vez, vem de quatro derrotas consecutivas no Brasileirão e vive dias conturbados. Depois de ser vaiado no revés para o Avaí, na última segunda-feira, o elenco botafoguense foi surpreendido com uma invasão de membros da torcida organizada Fúria Jovem, na quarta-feira passada, no centro de treinamento do clube. Assim, com o clima conturbado, o comandante Luís Castro irá escalar o Glorioso com: Gatito; Saravia (Daniel Borges), Kanu, Cuesta e Hugo; Tchê Tchê, Kayque e Chay (Patrick de Paula); Vinícius Lopes, Matheus Nascimento e Erison. Com apenas 12 pontos, o conjunto carioca é o 17º colocado e abre a zona de rebaixamento.