Jogo do Atlético-MG na Libertadores gera aglomerações em bares de BH

Torcedores se reuniram no entorno do Mineirão e em outros locais pela cidade para acompanhar a partida contra o River Plate

Reprodução/ Jornal O Tempo Torcedores aglomerados em frente a bar acompanham o jogo do Atlético-MG na Libertadores



O jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores entre Atlético-MG e River Plate, na noite desta quarta-feira, 18, causou muita aglomeração pela cidade de Belo Horizonte. Com o público liberado no estádio, os torcedores chegaram cedo ao Mineirão e tomaram as ruas ao redor, a maioria sem máscaras de proteção contra a Covid-19. A cena se repetiu em alguns bares da região. O jornal ‘O Tempo’, da capital mineira, relatou aglomerações no bairro do Horto e na cidade de Ouro Preto, com a maioria dos torcedores também sem máscaras. A cidade de Belo Horizonte tem hoje 267.560 casos confirmados da doença e 6.432 cidadãos já morreram. Em acompanhamento estão outros 3.462 pacientes, de acordo com boletim epidemiológico da Prefeitura de BH divulgado nesta quarta.