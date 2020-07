Jorge Jesus desembarca em Portugal para iniciar segunda passagem pelo Benfica

Treinador português foi bem recebido pela torcida dos Encarnados e acabou sendo cercado por vários jornalistas

Reprodução/Twitter Jorge Jesus deixou o Flamengo para voltar ao Benfica



O técnico português Jorge Jesus desembarcou, nesta terça-feira (21), no Aeroporto de Cascais, em Portugal, em meio a grande presença de jornalistas e de alguns torcedores do Benfica, empolgados com a chegada do ex-Flamengo para uma segunda passagem pelo clube lisboeta. O comandante luso, que completará 66 anos nesta sexta-feira, viajava, entre outros, com o presidente “encarnado”, Luís Filipe Vieira, que negociou pessoalmente a volta do treinador, que conquistou Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro, Supercopa do Brasil e o Campeonato Carioca pelo rubro-negro da Gávea.

O desembarque de Jesus chegou, inclusive, a ser transmitido por emissoras locais de televisão. Na chegada, alguns benfiquistas saudaram o técnico, com faixas e cartazes que indicavam otimismo com a contratação. Junto novo técnico do Benfica e Vieira, também viajaram um filho e o advogado do ‘Mister’. Todos foram submetidos a teste de detecção do novo coronavírus, antes de partirem para Lisboa, de carro.

No clube português, vice-campeão desta temporada, depois de muitas turbulências, protestos de torcedores, Jesus substituirá Bruno Lage, que esteve no comando da equipe de janeiro de 2019 até junho deste ano.

*Com EFe