Jorge Valdivia, ex-Palmeiras, é contratado por time mexicano

Reprodução/Twitter/@CluNecaxa Valdivia foi anunciado pelo Necaxa, do México



Considerado um ídolo por muitos torcedores do Palmeiras, Jorge Valdivia foi anunciado como novo reforço do Necaxa, do México, na noite da última quinta-feira, 2. Livre do mercado da bola desde agosto deste ano, quando deixou La Calera, do Chile, o meio-campista assinou contrato até o fim de 2022, sendo uma das principais aquisições dos “Rayos” para a disputa da primeira divisão do Campeonato Mexicano. Através de sua conta no Twitter, o chileno de 38 anos comemorou o desfecho da negociação e disse estar “feliz”.

Revelado pelo Colo Colo, Valdivia passou por vários clubes na carreira, como o Rayo Vallecano (Espanha), Servette (Suíça) e Al Ain (Emirados Árabes). No México, por exemplo, o armador também já passou por Morelia, Monacarcas Morelia e Mazatlán, por exemplo. Seu momento de maior destaque, no entanto, foi no Palmeiras, onde ganhou o Campeonato Paulista (2008) e a Copa do Brasil (2012). Agora, ele irá encontrar no Necaxa o meio-campista Angelo Araos, conhecido pelo torcedor brasileiro depois de sua passagem discreta pelo Corinthians.