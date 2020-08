José Manoel de Barros: A base ganha espaço no Palmeiras

Gabriel Menino e Patrick de Paula, jogadores da base do Palmeiras, foram os destaques do Verdão na partida contra a Ponte Preta pelo Paulistão

Estadão Conteúdo O Palmeiras venceu a Ponte Preta e está na final do Campeonato Paulista



Claro que vencer a Ponte Preta e chegar à decisão foi importante, mas vencer comandado por dois garotos vindos da base é muito positivo. Gabriel Menino e Patrick de Paula foram os destaques no melhor jogo do Palmeiras depois da parada. Foram tão bem, que o palmeirense deve estar lamentando a ausência de outro garoto que já vinha ganhando espaço no time, Gabriel Veron. Claro, muita calma nessa hora. São garotos, podem oscilar, normal. Mas a boa notícia é que pela primeira vez, aproveitar a base é política do clube e o começo é bastante promissor. Também não vamos sair cobrando de Luxemburgo que encha o time de garotos. Mais uma vez, calma. É bom lembrar que são os mais experientes do elenco que podem dar sustentação para que os meninos tenham tranquilidade para brilhar, no devido tempo.