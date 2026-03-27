Jovem Pan anuncia ‘Casa JP’ nos EUA para a Copa do Mundo

Projeto especial terá operações em Orlando e Miami e será o ponto de encontro da torcida brasileira durante o torneio; Jovem Pan é detentora dos direitos de transmissão da Copa do Mundo da FIFA 2026 no rádio

Jovem Pan

A Jovem Pan anuncia o projeto especial “Casa JP”, uma iniciativa inédita que levará a força da marca para os Estados Unidos durante a Copa do Mundo da FIFA 2026. Com operações em Orlando e Miami, a ação será um hub de conteúdo, entretenimento e convivência para o público brasileiro que estará no país acompanhando o maior evento do futebol mundial.

A Jovem Pan é detentora dos direitos de transmissão dos jogos da Copa do Mundo da FIFA 2026 no rádio, reforçando sua tradição na cobertura esportiva e ampliando sua presença multiplataforma durante o torneio.

A “Casa JP” nasce como a extensão internacional da Jovem Pan, conectando o público brasileiro à experiência da Copa. O projeto terá dois hubs estratégicos — Orlando e Miami, no Boteco do Manolo, ponto de encontro da torcida brasileira e palco das transmissões e entradas ao vivo da emissora durante o torneio.

“O projeto reforça o posicionamento da Jovem Pan como uma marca multiplataforma, que acompanha o público onde ele estiver. A Casa JP é uma extensão da nossa audiência e da nossa capacidade de gerar conteúdo relevante em escala internacional. Além disso, amplia nossa presença junto à comunidade brasileira no exterior e fortalece a conexão com o público em um dos momentos de maior engajamento do esporte global”, destaca Thalita Vieira, diretora de Marketing da Jovem Pan.

A programação contará com transmissões ao vivo dos jogos do Brasil, além de entradas dos principais programas diretamente do Boteco do Manolo, em Orlando e Miami. O projeto também inclui produção de conteúdo digital, como vídeos e boletins, distribuídos nas redes sociais e plataformas da Jovem Pan, ampliando a interação com o público ao longo da Copa.

“Com a Casa JP, a Jovem Pan cria um ecossistema completo para as marcas durante a Copa do Mundo. Unimos transmissão, conteúdo ao vivo e experiência física em dois mercados estratégicos, oferecendo aos parceiros uma plataforma única de visibilidade, relacionamento e engajamento com o público brasileiro nos Estados Unidos”, afirma Marcela Marchi, VP Comercial da Jovem Pan.

A iniciativa conta com a parceria da 3, 2, 1 GO!, uma rede de franquias especializada em oferecer experiências de viagens completas para os parques de Orlando e outros destinos nacionais e internacionais. A empresa tem forte atuação na Flórida e é responsável por viabilizar parte da estrutura operacional nos Estados Unidos, contribuindo com seu know-how e relacionamento.

“A conexão entre o Brasil e a Flórida se fortalece a cada ano, especialmente por meio do turismo e de experiências de entretenimento. Projetos como a Casa JP refletem esse movimento. Temos orgulho de contribuir com uma iniciativa desse porte, em um mercado onde já atuamos com consistência e expertise”, afirma Marco Lisboa, CEO da 3, 2, 1 GO!.

Com a Casa JP, a Jovem Pan amplia sua atuação internacional, fortalece sua cobertura esportiva e se posiciona no centro da experiência da Copa do Mundo da FIFA 2026 para o público brasileiro.