Justiça de São Paulo manda soltar torcedor do Flamengo e determina troca em investigação no caso Gabriela Anelli

Reprodução/Jovem Pan News O flamenguista Leonardo Felipe Xavier Santiago deixou a prisão após quatro dias



O Tribunal de Justiça de São Paulo atendeu ao pedido do Ministério Público e mandou soltar Leonardo Felipe Xavier Santiago, torcedor do Flamengo, preso em flagrante pela morte da palmeirense Gabriela Anelli, no sábado, 8, antes da partida disputada no Allianz Parque. Na decisão assinada nesta quarta-feira, 12, a juíza Marcela Raia de Sant’Anna considerou que o homem visto atirando uma garrafa tem características diferentes das de Leonardo Felipe. Além disso, a magistrada determinou que a investigação do caso seja transferida do Drade, a delegacia especializada em crimes relacionados ao esporte, para o DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa). A medida acontece após o delegado César Saad declarar que o flamenguista havia confessado o crime. Posteriormente, entretanto, a defesa do torcedor do Flamengo negou a versão, afirmando que o homem apenas atirou gelo na direção dos palmeirenses. À Jovem Pan, Saad declarou que a prisão foi feita com base no depoimento de testemunhas.