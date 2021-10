Justiça do Rio de Janeiro intima Fred a pagar R$ 23 milhões ao Atlético-MG

Segundo decisão do TJRJ, atacante do Fluminense deverá realizar o pagamento em 15 dias uteis sob pena de multa

ALEXANDRE BRUM/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Fred defende o Fluminense desde junho 2020



O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) emitiu um despacho intimidando o atacante Fred, atualmente no Fluminense, a pagar um valor de R$ 23 milhões com o Atlético-MG. O valor é referente a uma dívida do jogador com o seu ex-clube, sendo que o valor total que o atleta deve pagar é de R$ 23.261.447,43. De acordo com o despacho, o atacante deverá fazer a quitação no prazo de 15 dias, “sob pena de multa de 10% e a fixação de honorários advocatícios em igual percentual”. A ação começou em 2018 e se baseia na rescisão de contrato de Fred com o Atlético-MG para se transferir para o principal rival do Galo, o Cruzeiro. Em 83 jogos pelo Atlético, Fred marcou 42 gols. Depois de rescindir com a Raposa, o atacante anunciou seu retorno ao Fluminense em junho de 2020.