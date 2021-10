Mauro Beting comenta festival de vagas na Libertadores: ‘É metade do Campeonato Brasileiro’

Comentarista do Esporte em Discussão falou sobre a abertura de novas vagas por conta das finais dos torneios sul-americanos entre equipes brasileiras; Brasil terá 7 vagas diretas

Reprodução Comentarista disse que apenas os times que forem rebaixados não brigarão pela vaga



Após a vitória contra o Peñarol, o Atlhetico-PR garantiu sua vaga na final da Sul-Americana, onde enfrentará o Red Bull Bragantino. A final brasileira também acontecerá na Copa Libertadores, na qual Flamengo e Palmeiras medirão forças. Os duelos acontecerão em Montevidéu, no Uruguai, nos dias 20 e 27 de novembro, respectivamente. Com as decisões, o Brasil ganhará mais vagas na próxima edição da Libertadores, com sete classificados diretos e dois que disputarão as fases eliminatórias, totalizando nove equipes. Durante o programa Esporte em Discussão desta sexta-feira, 1º, o comentarista Mauro Beting falou sobre o grande número de vagas, dizendo que quase metade do campeonato se classificará para o torneio. “Estar na Libertadores ano que vem, acho que só os times que vão ser rebaixados (não vão). Metade do Campeonato brasileiro. […] É o que a gente falou ontem na transmissão de Athletico-PR e Peñarol. Há uma possibilidade de chegar na última rodada, um time estará brigando para não cair, vai se salvar e vai para a Sul-Americana. Vai ser emocionante”, analisou o comentarista.

Em outro momento, Beting também comentou sobre o Corinthians, que vem sendo alvo de especulações sobre o retorno de Paulinho e que busca se consolidar na parte de cima da tabela. Para o comentarista, uma eventual chegada do meio-campista, que já atuou por equipes como Tottenham e Barcelona, pode aumentar ainda mais o potencial da equipe. “Já está com muito potencial o Corinthians, porque as vezes você coloca e não da liga. Já está dando liga, pelo menos foi assim sábado contra o Palmeiras. Grande vitória pelas circunstâncias e pela atuação do Corinthians”, afirmou o comentarista.

