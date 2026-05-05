Juventud x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Juventud de las Piedras e Atlético-MG se enfrentam pela fase de grupos da Conmebol Sul-Americana nesta terça-feira, às 19h (de Brasília), no estádio Centenário, em Montevidéu

O duelo acontece pelo Grupo B da competição.



Juventud de las Piedras e Atlético-MG se enfrentam nesta terça-feira (5), às 19h (de Brasília), no estádio Centenário, em Montevidéu, em partida válida pela quarta rodada da fase de grupos da Conmebol Sul-Americana. O duelo acontece pelo Grupo B da competição.

Onde assistir Juventud de las Piedras x Atlético-MG ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN (TV fechada) e pelo Disney+ (streaming), com início da transmissão às 19h (de Brasília).