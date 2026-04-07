La Guaira x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Duelo acontece nesta terça-feira (7), às 19h, pela 1ª rodada da Copa Libertadores; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

Lucas Merçon / Fluminense La Guaira x Fluminense acontece nesta terça-feira (7), às 19h, pela 1ª rodada da Copa Libertadores



Deportivo La Guaira e Fluminense se enfrentam nesta terça-feira (7), às 19h, no Estádio Olímpico de la UCV, em partida válida pela 1ª rodada da Copa Libertadores.

O La Guaira é o atual 2º do Campeonato Venezuelano, com 20 pontos, e vem de um empate com o Carabobo, por 1 x 1. Já o Fluminense aparece na 3ª colocação do Campeonato Brasileiro, também com 20 pontos, e vem de empate com o Coritiba, também por 1 x 1.

Onde assistir La Guaira x Fluminense ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo Paramount+ (streaming).